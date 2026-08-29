Русия строи нова подводница "Лада": "Малоярославец" ще се присъедини към флота

Корпорацията "Обединена корабостроителна корпорация" проведе церемония по полагане на кила на "Малоярославец" – нова подводница от проект 677, клас "Лада", предназначена за руския военноморски флот. Изпълнителният директор Андрей Пучков я нарече петият кораб от серията, докато в собственото изявление на компанията тя е описана като шестата, пише Defence.

Руската „Обединена корабостроителна корпорация“ проведе тази седмица церемония по полагане на кила в корабостроителницата "Адмиралтейство" за нова дизел-електрическа подводница от проект 677 „Лада“ за руския военноморски флот, съобщи компанията.

Подводницата, проектирана от Конструкторското бюро "Рубин" към "Обединена корабостроителна корпорация", е кръстена "Малоярославец". "Обединена корабостроителна корпорация" я описа като шестата подводница от серията "Лада", въпреки че генералният директор на компанията Андрей Пучков я посочи в изказването си като петия кораб от серията. "Обединена корабостроителна корпорация" не изясни разминаването, нито разкри очаквана дата за доставка на кораба.

"Миналата година предадохме подводницата "Великие Луки" на флота, а днес полагаме кила на "Малоярославец" – петият кораб от серията", заяви Пучков. "Това е резултат от решенията на руското Министерство на отбраната, взети след продължителна съвместна работа между ръководството на Военноморските сили и "United Shipbuilding Corporation". Искам да благодаря на главнокомандващия Военноморските сили за тази работа, която доведе до днешното полагане на кила."

Класът "Лада" е построен по модернизиран проект,

разработен от инженерите на "Рубин" въз основа на опита, натрупан по време на експлоатацията на водещия кораб от този клас във Военноморските сили на Русия – "Санкт-Петербург". Тази подводница влезе в продължителна изпитателна експлоатация през 2010 г. след дълъг и изпълнен с трудности процес на разработка, продължил повече от десетилетие.

"Юнайтед Шипбилдинг" заяви, че подводниците от проект 677 представляват най-модерните руски неядрени подводници, които в момента се произвеждат. Компанията посочи, че проектът се отличава с ниска акустична сигнатура, ефективна шумоизолация и това, което тя описа като изключително мощна сонарна система, която според нея дава на клас "Лада" предимство пред чуждестранни подводници със сравними размери. „Юнайтед Шипбилдинг“ не предостави технически спецификации или измервания в подкрепа на това сравнение.

"Великие Луки" – подводницата, която Пучков посочи като най-скорошната доставка – се присъедини към руския военноморски флот през 2025 г. Според по-ранни съобщения, през 2024 г. към флота беше доставена и друга модернизирана подводница от клас "Лада" – "Кронщадт".