Защо линията на бедност доближава минималната заплата и какво означава това за нас?

Над 1 360 000 хиляди българи живеят с доход под линията на бедност.

Правителството предлага прагът да се увеличи с 13,4%, а синдикатите настояват за промяна в методиката за изчисляването ѝ, като се върне старата формула от преди 2019 г.

"Добре е, че съвсем навреме правителството подложи на обсъждане предложението за линията на бедност. Европейската методика за изследването на начина на живота - SILK, всички я използват. В България следваме линия на бедност от 2006 г. - навечерието преди на влезем в Европейския съюз. През 2019 г. тази линия започна да се изследва с европейската методика. През 2021 г. изцяло минахме линия на бедност по европейските стандарти", заяви бившият социален министър Христина Христова в "България сутрин".

Линията на бедност е минималното ниво, което е необходимо като доход, посочи икономистът и председател на Българската макроикономическа асоциация Васил Караиванов.

"Хора, които не се трудят - пенсионери и хора, които нямат възможност да работят - това е минималното ниво на доходите за тях. Линията на бедността все още изостава от минималната работна заплата, доближава я, но това е в резултат на обективни икономически процеси в страната", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Според Христова социалните плащания на много хора ще се повишат от януари 2027 г.

"Тревожното при нас е, че обичайно относителният дял на работещите от ЕС се движи между 2-5% до 7% максимално. При нас между 20-25% от хората получават минимална заплата. Някои от тях може да са в сивата икономика и е работа на държавата да провери наистина ли сме с толкова ниско образование и квалификация. На едно от първите места по ръст на доходите сме в ЕС и въпреки това са прекалено ниски. Има добри намерения за социалните плащания. Добре е, че мислят за социален пакет, защото има хора, които не могат да се справят без тези помощи. Става въпрос за семейните помощи за деца, за еднократните помощи при раждане на дете. Разбрах, че се обсъжда и увеличаване на майчинството за втората година, което да е близо до минималната заплата. Имаме най-дългия отпуск за майчинство в ЕС", изтъкна бившият министър. "Инфлацията трудно изчезва. За летните месеци се намалиха цените на плодовете и зеленчуците, както и на някои хранителни стоки. Имаме намаляване на ценовото равнище", каза още Караиванов.