Донев: Линията на бедност за 2027 г. е 443 евро

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) постигна подкрепа по проекта на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2027 г., с условията, които поставиха КНСБ и КТ “Подкрепа“.

Размерът на линията на бедност за следващата година ще бъде 443 евро, каза след срещата вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Предложението беше представено от социалния министър Наталия Ефремова. Тя каза, че се предвижда увеличение на линията на бедност с 13,4% или с 52,37 евро от сегашния размер. По думите ѝ тя се актуализира ежегодно и по определена методика въз основа на изследване на Евростат - “Статистика на доходите и условия на живот“.

Ефремова каза, че линията на бедност заема важно място в областта на политиката.

Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността, коментира Ефремова.

Кодекс на труда

По време на срещата НСТС обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, касаещ работата на младежи от 16 до 18 г. Предложението е внесено от Свилен Трифонов и група народни представители от ПГ на “Демократична България“. Социалните партньори не постигнаха съгласие по законопроекта.

Предлага се разрешителният режим за приемане на работа на граждани от 16 до 18 г. да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция “Инспекция по труда“, пише в мотивите към законопроекта.

Предложението не отменя специалната закрила на непълнолетните граждани, а променя формата на предварителния административен контрол, като запазва изискването за медицинска годност, задължението за спазване на ограниченията относно характера на работата, работното време и условията на труд, както и правомощията на контролните органи да извършват последващ контрол и да предприемат мерки при нарушения, уточняват вносителите.

По този въпрос социалният министър каза, че ресорното министерство не подкрепя законопроекта.

Тази група лица се ползва от специална закрила и целта е да не се допусне наемане на лица до 18 г. за работа при вредни условия на труд, които могат да доведат до физическото, умственото и нравственото им развитие.

Законопроектът не е съобразен с изискванията на Директивата за закрила на младите хора на работното място и две фундаментални конвенции на Международната организация на труда.