Подсъдимият по делото "Дебора" Георги Георгиев излезе от ареста

Георги Георгиев, подсъдим по делото "Дебора", излезе от ареста в Стара Загора часове след като Пловдивският окръжен съд потвърди определение на Районен съд – Пловдив, с което мярката му за неотклонение бе изменена от „задържане под стража“ в „парична гаранция“. Магистратите намалиха размера ѝ от 25 000 лева на 10 000 лева.

"Искам да си видя детето, нищо друго", бяха първите думи на Георги Георгиев при излизането му от ареста. В отговор на журналистически въпрос той потвърди, че се чувства "употребен". „Не съм виновен. Надявам се българското правосъдие да докаже това един ден“, каза още Георгиев.

Неговият адвокат Валентин Димитров също коментира пред журналисти освобождаването на Георги Георгиев под парична гаранция. „Най-накрая разумът и правото възтържествуваха. Окръжният и Районният съд се съобразиха с доводите, които изтъкнахме, и най-вече с неразумния срок на задържане, който е две години и два месеца. Той действително се превърна в прекомерен“, каза адвокатът.

Той не пожела да коментира обвиненията спрямо Георгиев за причинени телесни увреждания и закани. „Георги Георгиев не е извършил тези обвинения. Многократно сме коментирали заканите за убийство, които са извадени от контекст на кореспонденцията между Дебора и Георги, реални закани няма“, посочи Валентин Димитров.

По неговите думи Георги Георгиев е задържан две години и два месеца точно заради обвиненията в закана за убийство. „Делото за телесни увреждания бе пришито към това дело. Но Георги не е задържан по делото с телесните наранявания“, каза също той и обясни, че Георгиев е опериран преди две седмици и в момента се възстановява.

„Надявам се истината да излезе наяве. Теоретично по закон няма максимален срок на задържане, но той трябва да е съобразен с практиката и разума. Този период на задържане е прекомерен по тези обвинения. Винаги се дава приоритет на обществения интерес при задържане и не е достатъчно само обосновано подозрение. Трябва да се предоставят убедителни доказателства. В тази насока са и мотивите на съда“, коментира още Валентин Димитров.

Случаят с нападението срещу Дебора Михайлова е от лятото на 2023 г. и предизвика вълна от съпричастност в цялата страна. Тогава хора излязоха на шествия и протести срещу домашното насилие и в подкрепа на момичето. Делото "Дебора" бе прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии там си направиха отвод. След искане от защитата, състав на Районен съд - Пловдив също се оттегли и процесът започна отначало в Пловдивския районен съд на 11 април. Делото се разглежда при закрити врати, за да се предотврати разпространяването на данни от интимния живот на пострадалата, която е конституирана като частен обвинител, пише БТА.