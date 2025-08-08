Мутафчиев: Повечето фалшификати на еврото са с по-малки номинали

Столичната полиция задържа трима мъже с фалшиви евробанкноти, които закупили от чужбина, за да препродават у нас. При акцията в колата на арестуваните криминалистите открили 50 банкноти от по 200 евро с високо качество. В предаването “България сутрин” експертът Иван Мутафчиев дава съвети как да разпознаем фалшивите банкноти.

"Хората трябва да следят за най-общодостъпните знаци - водният знак на банкнотата не е нарисуван, напечатан, а представлява изтъняване на хартията. Има две серии - първата и втората "Европа" имат малки разлики. При новата серия има по-голяма лента за холограмата. При фалшивите по-лесно се бели, по-малко преливат цветовете в самата холограма. Има символи, които се променят, а при фалшивите само бляскат", обясни експертът във фирма за инвестиционно злато и сребро и обмен на валута.

Мутафчиев изтъкна, че когато човек държи в ръцете си много банкноти, по-трудно може да различи, ако между тях има фалшива. "Хартията е специфична, на повечето фалшификати е или по-мазна, или като бял лист за рисуване. Усеща се разликата при докосване”.

В ефира на Bulgaria ON AIR експертът поясни, че шансът да попаднем на фалшива еврова банкнота e по-голям от фалшиви левове, тъй като българската валута е в много ограничено производство. Повечето фалшиви банкноти са с малки номинали.

“Когато човек получи 200 евро, внимава повече. При най-малкото съмнение може да я занесете в реномиран търговец или обменно бюро. Ако установим фалшива банкнота, трябва да я предадем на БНБ", каза Мутафчиев.

В момента обменните бюра не са длъжни да обменят еврото по фиксинг, а определят курса на база търсене и предлагане.

"По-добре е да обмените в обменно бюро или банка, отколкото при търговци, които предлагат еврото при по-изкусителен начин", призова Иван Мутафчиев и посъветва хората, които имат пари в брой, да ги инвестират, вместо да ги обменят в евро.

