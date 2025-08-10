IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха тялото на нашия водолаз, изчезнал в Охридското езеро

Неизвестни са причините за смъртта му

10.08.2025 | 12:27 ч. Обновена: 10.08.2025 | 18:01 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Близо до село Търпейца откриха безжизненото тяло на българина, изчезнал на 9 август във водите на Охридското езеро.

Според очевидци той е бил облечен във водолазен костюм и е имало пълно оборудване.

52-годишният мъж изчезна, докато се гмуркал на дълбочина 89 метра край село Търпейца. Инцидентът стана вчера около 14:15 ч. българско време. Екипи на полицията, Червения кръст и водолази бяха ангажирани да го намерят.

Полицията в Охрид потвърди, че тялото е извадено от голяма дълбочина. Причините за инцидента са неизвестни. /БНР

