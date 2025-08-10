Откриха тялото на нашия водолаз, изчезнал в Охридското езеро

Близо до село Търпейца откриха безжизненото тяло на българина, изчезнал на 9 август във водите на Охридското езеро.
Според очевидци той е бил облечен във водолазен костюм и е имало пълно оборудване.
52-годишният мъж изчезна, докато се гмуркал на дълбочина 89 метра край село Търпейца. Инцидентът стана вчера около 14:15 ч. българско време. Екипи на полицията, Червения кръст и водолази бяха ангажирани да го намерят.
Полицията в Охрид потвърди, че тялото е извадено от голяма дълбочина. Причините за инцидента са неизвестни.