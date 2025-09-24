IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Задържаха мъжа, заподозрян за убийството на екопътека край Смолян

Той беше обявен за общодържавно издирване

24.09.2025 | 08:35 ч. 29
Снимка: архив, МВР

Снимка: архив, МВР

Арестуваха заподозрения за убийството на екопътека "Невястата" край Смолян, съобщи Нова телевизия, като се позова на свои източници. 

Мъжът се е укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 42 години. 

По данни на разследването извършителят е причакал мъжа и жената, която е била с него. Тя е бивша негова приятелка. На нея е поставил белезници, а него е пробол няколко пъти с нож.

Припомняме, че заподозреният за жестокото убийство на екопътека „Невястата“ край Смолян беше обявен за общодържавно издирване. От прокуратурата потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Свързани статии

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убийство екопътека Невястата Смолян
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem