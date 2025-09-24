Моторист простреля мъж в столичния квартал "Бояна"

Моторист простреля мъж пред гараж в столичния квартал "Бояна" във вторник вечер, съобщи БНТ.

Пострадалият е настанен в болница, като по предварителна информация няма опасност за живота му.

По неофициална информация простреляният мъж се е занимавал с ВиК услуги. Гаражът му е бил пълен с тръби и части за ВиК.

Според източници на БНТ за момента няма данни той да е криминално проявен. Вероятно е стреляно с малокалибрено оръжие.

Очаква се днес да има повече информация за причините за нападението.