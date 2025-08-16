Роми пребиха двама мъже след забележка заради шум, 70-годишен е в кома

Жена направила забележка на съседи от ромски произход заради шум в Генерал Тошево, а в замяна получила грозни обиди. Когато съпругът ѝ и синът ѝ се прибрали в къщата потърсили обяснение от шумните съседи.

Вместо разговор последвало нападение, а след нанесените удари 70-годишният баща паднал на земята в безсъзнание. В момента той е в интензивното отделение на болницата в Добрич и е в кома.

Синът му Ивайло Георгиев даде гласност на случая, който е от сряда вечерта, защото има опасения, че нападателите ще заминат за Германия, където живеят.

"Виждам ги, че приготвят куфари и багажи и се опасявам, че ще тръгнат за Германия, а случаят ще остане просто като една статистика. Още повече, че границата с Румъния е само на 7 километра и сега - в Шенгенското пространство, могат да стигнат необезпокоявани до Германия“, сподели той пред медийна група "Добруджа“, цитирана от "Фокус".

Георгиев разказа, че ромите са се нанесли в съседната къща преди около три години, но до сряда вечерта между съседите не е имало нито физическа, нито вербална агресия.