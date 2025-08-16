IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Женският национален отбор на България по волейбол загуби от Сърбия

Първите два гейма бяха доста оспорвани

16.08.2025 | 17:33 ч. Обновена: 16.08.2025 | 17:55 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Женският национален отбор на България по волейбол стартира със загуба престижния турнир "Austiger Cup" в Шънджън (Китай). Воденият от Антонина Зетова тим отстъпи на действащия световен шампион Сърбия с 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 12:25) в първата среща от надпреварата.

Утре (17 август) срещаме Нидерландия, отново в 12:30 ч. б.в.

Първите два гейма бяха доста оспорвани, като двата отбора си разменяха водачеството.

В третия и четвъртия гейм сръбкините имаха пълно превъзходство, като в решителната част наложиха волята си от рано - 8:3. До края те не дадоха възможност на нашите момичета да противодействат и се поздравиха с успеха след 25:12 и крайното 3:1 гейма.

Двубоите са част от подготовката на отборите за световното първенство в Тайланд.

Момичетата на Антонина Зетова са в група Е на световното (в Накхон Ратчасима), заедно с Турция, Испания и Канада. Стартираме срещу "кленовите листа" на 23 август.

Сърбия пък се изправя срещу Япония, Украйна и Камерун в група Н (в Банкок).

