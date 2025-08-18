IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възрастна жена даде 40 000 лева на мъж, представил се за полицай

Случаят е от Пловдивско, извършителите се издирват

18.08.2025 | 13:57 ч. Обновена: 18.08.2025 | 22:37 ч. 28
Възрастна жена, от близък до Пловдив град, е дала на мъж, представил се за полицай 40 000 лева, след като била заблудена в телефонно обаждане, че ще помогне на полицията в акция за залавяне на телефонни измамници, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пловдив. 

В неделя жената, на около 70 години, била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници. Така, въвлечена в един от най-широко разпространените лъжовни сценарии, жената се срещнала пред дома си с непознат и му предала сума от над 40 000 лева. 

По случая е образувано досъдебно производство и са предприети активни действия за разкриване на престъплението.

Във връзка със случая от пловдивската дирекция на МВР  отправят поредното предупреждение, че полицията никога не търси по телефона съдействие от гражданите и няма практика да им иска пари и ценности за целите на своите операции. 

Независимо от периодичните разяснителни кампании и усилията на служителите на реда обаче, все още има хора, които се поддават на измамните схеми и се лишават от спестяванията си. 

Затова отново настоятелно призоваваме гражданите под никакъв предлог да не предоставят пари или ценности на непознати, потърсили ги по телефона, посочват от ОДМВР - Пловдив.

