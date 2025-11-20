IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата иска 2 г. условно за Симона Радева

Изпитателният срок за бившата полицайка да е 4 години

20.11.2025 | 19:09 ч.
Двегодишна условна присъда с 4-годишен изпитателен срок поиска прокуратурата за бившата полицайка Симона Радева. Тя е подсъдима, че е помогнала на бившия футболист Георги Семерджиев да се укрие след причинената от него катастрофа преди три години, в която загинаха две млади жени. 

Представителят на държавното обвинение отчете доброто ѝ процесуално поведение и чистото съдебно минало, но посочи като утежняващи обстоятелства проявеното от Радева хладнокръвие при укриването на Семерджиев.

Преди финалните пледоарии тя даде обяснения пред Софийския районен съд при закрити врата.

Бившата полицайка Радева днес даде обяснения при закрити врата пред Софийския районен съд. Според обвинението бившата полицайка е занесла стълба на Семерджиев във фаталната нощ, с която той се е покатерил и влязъл през прозореца в жилището си, след като не успял да намери ключовете от апартамента.

Адвокатът на Радева, Марио Найденов, поиска тя да даде обяснения при закрити врата поради възможно разкриване на факти, свързани с личния ѝ живот. Съдът уважи искането, а Радева говори пред магистратите около два часа.

На днешното съдебно заседание стана ясно още, че след като му предоставила стълбата и Семерджиев се прибрал у дома си, Радева се отправила към мястото на катастрофата, а малко по-късно се прибрала.
От прокуратурата уточниха, че личното укривателство е сложно престъпление и може да бъде извършено само при пряк умисъл.

