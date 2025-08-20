IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама непълнолетни пребиха 50-годишен мъж в дома му

Инцидентът е от Казанлък, пострадалият е настанен в болница

Служители на Районното управление в Казанлък са установили две момчета на 15 и 16 години като извършители на побой над 50-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Пострадалият е настанен в болница, а момчетата са задържани. 

Около 23:50 часа на 18 август в местното полицейско управление е получен сигнал от 38-годишен мъж за побой над негов съсед. На място е изпратен полицейски екип и е установено, че на същата дата, около 23:40 часа, в дома на пострадалия са влезли двама души и са му нанесли побой, като са му отнели мобилен телефон и паричната сума от 40 лева. 

След проведените оперативно-издирвателни мероприятия са установени двамата извършители. Образувано е досъдебно производство. 
 

