Двама непълнолетни пребиха 50-годишен мъж в дома му

Служители на Районното управление в Казанлък са установили две момчета на 15 и 16 години като извършители на побой над 50-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Пострадалият е настанен в болница, а момчетата са задържани.

Около 23:50 часа на 18 август в местното полицейско управление е получен сигнал от 38-годишен мъж за побой над негов съсед. На място е изпратен полицейски екип и е установено, че на същата дата, около 23:40 часа, в дома на пострадалия са влезли двама души и са му нанесли побой, като са му отнели мобилен телефон и паричната сума от 40 лева.

След проведените оперативно-издирвателни мероприятия са установени двамата извършители. Образувано е досъдебно производство.

