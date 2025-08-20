IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Хитрост: Затворници получават телефони, скрити в пъпеши и лечебни гелове

Това установиха проверки в затворите

20.08.2025 | 18:12 ч. Обновена: 20.08.2025 | 19:05 ч. 5

1 / 5

За месец и половина служителите на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) успяха да предотвратят внасянето на 25 мобилни телефона, както и 11 опита за вкарване на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода, съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Сред най-фрапиращите случаи са откритите три телефона, поставени в пъпеш, осем апарата, скрити в печка и телефон в туба с лечебен гел. Неразрешените вещи са били приготвени да бъдат внесени в затворите с багажи за свиждане. Служителите на ГДИН са открили девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор, има и такива, които са подхвърлени до оградите на сгради.

При забранените вещества случаите са аналогични. В донесени дрехи на свиждане за лишени от свобода, служителите откриват такива, които са напоени с наркотични вещества. Правят се опити да бъдат вкарани наркотици и чрез лична кореспонденция. 

Неразрешени вещи и вещества са открити и на териториите на затворите. За същия период – от началото на месец юли, в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони, констатирани са и 29 случая на открити наркотични вещества.

От ГДИН коментират, че прави впечатление все по-голямата изобретателност, с която се търсят възможности да се нарушат реда и нормативната уредба още при пропускателните пунктове в затворите. От там са категорични, че контролът на входовете, както и вътре в самите места за лишаване от свобода, ще продължи да бъде засилен.  

Проверките продължават във всички затвори, арести и общежития. Те бяха разпоредени от министъра на правосъдието Георги Георгиев след посещения на място в различни затвори в страната.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

затвор проверка телефони пъпеш
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem