Свлачище блокира движението по пътя Смолян - Девин

Свлачище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин. В зоната на срутището на входа на село Широка лъка от посока Смолян могат да преминават само леки автомобили след изчакване. На мястото има екипи на БГ ТОЛ, съобщава БНТ.

Зам.-областният управител Адриян Петров съобщи, че се на място се очаква да пристигне екип на “Пътна полиция”-Смолян, както и техника за разчистване на затрупания участък.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни.