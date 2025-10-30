IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 122

Свлачище блокира движението по пътя Смолян - Девин

То е е на входа на село Широка лъка

30.10.2025 | 20:50 ч. Обновена: 30.10.2025 | 21:02 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Свлачище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин. В зоната на срутището на входа на село Широка лъка от посока Смолян могат да преминават само леки автомобили след изчакване. На мястото има екипи на БГ ТОЛ, съобщава БНТ.

Зам.-областният управител Адриян Петров съобщи, че се на място се очаква да пристигне екип на “Пътна полиция”-Смолян, както и техника за разчистване на затрупания участък.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

срутище Смолян Широка лъка блокиран път
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem