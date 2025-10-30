Свлачище блокира движението по пътя Смолян - Девин

Свлачище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин. В зоната на срутището на входа на село Широка лъка от посока Смолян могат да преминават само леки автомобили след изчакване. На мястото има екипи на БГ ТОЛ, съобщава БНТ.
Зам.-областният управител Адриян Петров съобщи, че се на място се очаква да пристигне екип на “Пътна полиция”-Смолян, както и техника за разчистване на затрупания участък.
Шофьорите трябва да бъдат внимателни.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.