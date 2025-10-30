IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ротацията в НС: Тест за устойчивостта на управляващата коалиция

Ще има ли спор около Бюджет’26 и минималната работна заплата

30.10.2025 | 20:41 ч. 1

Българският парламент отново премина през смяна на върха. Наталия Киселова подаде оставка като председател на Народното събрание и така се случи ротацията, договорена от управляващото мнозинство. Решението дойде в момент на нарастващо напрежение между партньорите в управлението и постави на изпитание стабилността на парламентарната конструкция.

Ротацията на председателя се превърна и в своеобразен анекс на политическото споразумение. Докато тече този процес някои депутати вече предупреждават, че зад кулисите се водят преговори за ново разпределение на ключови комисии и позиции в парламента.

Политическите анализатори виждат в ротацията и тест за устойчивостта на управляващата коалиция.  

В същото време назрява спор за бюджета, за размера на минималната заплата. Синдикатите обявиха масов протест утре в триъгълника на властта.

За властовите ротации, мнозинството, подкрепата и опозицията в парламента - дебат по темата в студиото на "Директно" с комуникационния експерт Любомир Аламанов и журналиста от Mediapool Красен Николов.

Вижте повече във видеото.

