Преместиха Семерджиев в затвора в Бобов дол за наказание

Престъпникът внасял забранени предмети в килията си

21.08.2025 | 12:58 ч. Обновена: 21.08.2025 | 13:38 ч. 17
БГНЕС

Георги Семерджиев, който изтърпява 20-годишна присъда за жестоката катастрофа на бул. "Черни връх", при която загинаха две момичета, е бил конвоиран днес от Софийския затвор в затвора в Бобов дол, съобщава Министерството на правосъдието.

Преместването му не е за постоянно, а е вид санкция за поведението му зад решетките. Надзирателите са разкрили, че Семерджиев държи в килията си забранени предмети, най-вероятно телефон, а освен това и държанието му не било за пример. 

Преди ден министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи, че е наредил внезапни проверки в местата за лишаване от свобода - причината са креативни методи за внасяне на забранени предмети като например телефон, скрит в пъпеш и дрехи, напоени в наркотици.

Семерджиев постоянно демонстрира лошо поведение зад решетките - преди време стана ясно, че той съди затворническата управа за 200 хил. лв., защото изкарал известно време в карцер, където бил пратен за наказание. Освен това бил санкциониран три месеца да не получава колети.

Семерджиев катастрофа затвор лошо поведение карцер крими
