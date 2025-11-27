Разследват президента на "Мис Вселена" за трафик на дрога, оръжия и гориво

Раул Роча, президент и съсобственик на организацията "Мис Вселена" (Miss Universe Organization), е разследван от мексиканската прокуратура по обвинения, че е замесен в трафик на наркотици, оръжия и гориво между Гватемала и Мексико.

Новината, публикувана от мексиканското издание Reforma, идва само дни след като "Мис Вселена" избра победителката си за 2025 г. — церемония, която беше помрачена от скандали, включително разгорещен конфликт между участничка и високопоставен служител, напускането на няколко съдии буквално дни преди финала и твърдения за нарушения в оценяването.

Според Reforma, Роча — мексикански бизнесмен и консул на Гватемала в Мексико — е смятан за предполагаем ръководител на престъпна група, която контрабандира гориво по река Усумасинта, след което го транспортира с камиони към щата Керетаро.

На 6 август Ясмин Майорал Марин от специализираната прокуратура за организирана престъпност е поискала заповед за арест на Роча заради предполагаемото му участие в организация, занимаваща се с трафик на наркотици и огнестрелно оръжие. В рамките на разследването са били извършени обиски на няколко имота, като в един от тях разследващите твърдят, че са намерили записи за финансови плащания от Роча към престъпната схема — един от тях в размер на 2,1 млн. песо (малко над 100 000 долара). В заповедта за арест прокуратурата твърди, че членовете на предполагаемата група, свързвана с Раул роча, имат „контакти с политици и представители на властта на всички нива, за да осъществяват целенасочено задачите си: продажба на горива, наркотични вещества и големи количества оръжие за военни цели“. Според изданието, позовавайки се на федерални източници, през октомври Роча сам е потърсил прокуратурата, опитвайки се да договори сделка — да предаде информация в замяна на имунитет.

Нито Роча, нито организацията "Мис Вселена" са отговорили на запитване за коментар, пише People.

Обвиненията срещу него са само последното сътресение за "Мис Вселена" около ноемврийската церемония.

На 4 ноември няколко участнички напуснаха събитие, след като висшият представител на конкурса Науат Ицарагрисил публично разкритикува Мис Мексико Фатима Бош — която по-късно спечели титлата — че отказала да участва във фотосесия за социалните мрежи. Роча реагира, като санкционира Ицарагрисил и го отстрани от участие в конкурса.

Три дни преди финала музикантът Омар Харфуш обяви, че напуска журито, твърдейки в социалните мрежи, че организацията е създала "импровизирано жури", което е определило 30-те финалистки още преди 136-те участнички да се появят за предварителния кръг. Организацията отрече обвиненията.

Пред People Харфуш твърди още, че една от участничките е имала интимна връзка с член на селекционния комитет — и че е подал оставка, след като поискал от Роча прозрачност, а той отказал.

В интервю с мексикански журналист на 24 ноември самият Роча признава, че е "напълно изтощен", откакто придоби франчайза през януари 2024 година, и че вече търси кой да го поеме.