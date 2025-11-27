Какво означава украинското мирно предложение за отвлечените деца?

Докато Съединените щати и техните съюзници обсъждат потенциалния мирен план между Русия и Украйна, 44 000 украински деца под окупация се противопоставят на руския президент Владимир Путин всеки ден, като продължават да учат тайно онлайн в украински училища. Ако бъдат разкрити, те рискуват да бъдат отнети от родителите си и изпратени в руски семейства. Тези деца все още се надяват да бъдат освободени и да бъдат част от Украйна. Тези деца имат достатъчно смелост да рискуват безопасността си в името на своята идентичност. Какво послание им изпраща настоящият мирен план?

Широко обсъжданият проект на 28-точков мирен план (сега според съобщенията преработен до 19 точки), одобрен от Съединените щати, изглежда разглежда, макар и да не решава, всички основни въпроси, включително завръщането на отвлечените деца от Украйна, пише за TNI Катя Павлевич, съветник в Razom за Украйна.

Според наличния текст на първоначалния план „Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на открити въпроси “ , включително връщането на задържаните цивилни лица и събирането на семействата. В настоящата версия такъв комитет ще бъде създаден след постигане на споразумение. Подобен подход е опасен.

Русия многократно се е опитвала да превърне отвлечените украински деца в разменни монети. Предложения за размяната им за военнопленници бяха безуспешно отправени по време на преговорите в Истанбул. Предложението демонстрира подхода на Русия към децата като цяло: източник на лостове, които могат да бъдат използвани за изтласкване на отстъпки, за замъгляване на водите и за забавяне на споразуменията.

Украйна ясно заяви: отвлечените деца трябва да бъдат върнати безусловно и преди сделката да бъде финализирана с Путин. В противен случай Русия няма стимул да връща деца и ще ѝ отнеме цяла вечност да върне дори малка част от отвлечените. Какво пречи на Русия да подпише споразумение, да бъдат отменени санкциите и да ѝ отнеме десет години, за да намери децата, които е „спасила“? Дотогава повечето деца ще бъдат или осиновени, или призовани в армията, или промити мозъци от точката, от която няма връщане назад. И Русия няма да понесе никакви последствия за действията си.

Конгресът изглежда подкрепя Украйна по този въпрос: резолюция и в двете камари ( S.Res.236 / H.Res.564 ) призовава администрацията да върне украинските деца, преди да финализира сделката с Путин. Това законодателство се радва на широка двупартийна подкрепа и сигнализира, че Конгресът не подкрепя превръщането на украинските деца в разменни монети в преговорите с Русия. Администрацията на Тръмп трябва да последва примера.

Русия имаше повече от три години, за да създаде хуманитарна работна група с Украйна за разрешаване на проблема с отвлечените деца, но не го направи: посредничеството на трети страни, включително първата дама на САЩ, доведе до връщането на десетки, но не и на хиляди деца. Мирните преговори не доведоха до нула завръщания. Всичко това не се дължеше на факта, че Украйна не се опитваше, а на факта, че Русия не се интересуваше от реално завръщане на деца.

Украйна може и да не е в състояние да победи Русия на бойното поле, но все пак може да запази независимостта си.

САЩ могат да играят ключова роля в това да помогнат на Тайван да се поучи от технологичните и тактически успехи на Украйна на бойното поле.

Настоящият мирен план също не споменава нищо за децата в окупираните територии на Украйна. 1,6 милиона украински деца са в капан под руската окупация, изправени пред милитаризация и наборна служба в руската армия. Най-малко 600 000 деца са в училищна възраст и са принудени да учат в руски училища и да посещават известни военни лагери. Много от тях искат да отидат в Украйна, но нямат безопасен начин да го направят. Много чакат да бъдат освободени и се надяват да се върнат към нормалния си живот. Настоящият мирен план сервира тези деца на Путин на сребърен поднос, като се отказва от родината си и пропуска необходимостта да бъдат спасени от руската окупация.

Фактът, че не се споменава международно законодателство, което регулира въпроса за престъпленията срещу деца (Конвенцията за геноцида или Конвенцията за правата на детето), е много тревожен. Тези документи предвиждат конкретни процедури за извършване на връщанията и биха оказали натиск върху Русия да ги спазва. Изключването им от споразумението би дало на Русия предимство при организирането на връщането на деца. Нищо в настоящото споразумение не пречи на Русия да върне дузина деца и да се изравни. Без достъп на трети страни до руските записи и ефективни механизми за наблюдение на процеса на връщане, разговорите за спасяване рискуват да станат по-скоро перформативни, отколкото ефективни.

Като цяло, мирният план в сегашната си версия позволява на Русия да диктува съдбата на хиляди украински деца, които са били отвлечени или живеят под окупация. Това лесно може да се превърне от хуманитарна катастрофа в заплаха за националната сигурност. Русия ще превърне украинските деца във войници за бъдещи войни срещу НАТО. Администрацията трябва да потвърди ангажимента си за спасяване на деца навсякъде, като включи Украйна в мирните преговори и направи завръщането на децата предварително условие за по-нататъшни преговори.