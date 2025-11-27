Деми Ловато усещала натиск да се омъжи рано

Деми Ловато призна, че в младите си години е усещала натиск да се омъжи. 33-годишната певица сключи брак с певеца Джутс през май 2025 г. Според нея, за жените се очаква да определена възраст да бъдат омъжени.

"Очаквах да бъда омъжена до определена възраст. Има цялото това напрежение, което обществото слага върху теб, но просто се случи органично. Наистина съм щастлива. Днес казах на съпруга си: "Никога не съм била по-влюбена в теб. Не знаех, че любовта ми към теб може да порасне повече, отколко вече беше". Таймингът беше перфектен", коментира звездата в "Who What Wear".

Какво още сподели тя четете в teenproblem.net