Задържаха петима мъже в Сливен, откраднали кабели за 95 хил. лева

Петима криминално проявени мъже на възраст между 26 и 42 години от Сливен са задържани за кражба от база на фирма в индустриалната зона на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
В края на миналата седмица е подаден сигнал за липсващи кабели от електрически табла, контактори, електродвигатели и други материали на обща стойност около 95 000 лева.
След бързи издирвателни действия криминалисти от участък „Надежда“ към Районно управление – Сливен са установили и задържали извършителите. Част от откраднатите вещи са върнати доброволно.
Мъжете са задържани за 24 часа, а работата по документиране на престъпната им дейност продължава.
Всяка седмица полицията в Сливен съобщава за нови случаи на кражби на фотоволтаични кабели, отбелязва БТА.
