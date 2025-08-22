IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха петима мъже в Сливен, откраднали кабели за 95 хил. лева

Всяка седмица полицията в града съобщава за нови случаи на кражби на фотоволтаични кабели

22.08.2025 | 11:54 ч. Обновена: 22.08.2025 | 12:57 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Петима криминално проявени мъже на възраст между 26 и 42 години от Сливен са задържани за кражба от база на фирма в индустриалната зона на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

В края на миналата седмица е подаден сигнал за липсващи кабели от електрически табла, контактори, електродвигатели и други материали на обща стойност около 95 000 лева.

След бързи издирвателни действия криминалисти от участък „Надежда“ към Районно управление – Сливен са установили и задържали извършителите. Част от откраднатите вещи са върнати доброволно.

Мъжете са задържани за 24 часа, а работата по документиране на престъпната им дейност продължава.

Всяка седмица полицията в Сливен съобщава за нови случаи на кражби на фотоволтаични кабели, отбелязва БТА.

 

