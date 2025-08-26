88-годишна жена даде 9500 лева на непознат мъж на паркинг

Жена на 88 години е станала поредна жертва на телефонна измама и на паркинг в Стара Загора е предала сумата от 9500 лева на непознат мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за случая е подаден от потърпевшата, която около 14:00 часа вчера е заявила във Второ районно управление, че в същия ден по телефона ѝ се е обадил мъж, представил се като полицай Петър Петров. Същият я е въвел в заблуждение, че предстои полицейска операция за залавянето на престъпници и е необходимо да съдейства като предаде парична сума.

Малко по-късно на паркинг на търговска верига в Стара Загора жената е предала на непознат сумата от 9500 лв. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.