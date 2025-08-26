IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
88-годишна жена даде 9500 лева на непознат мъж на паркинг

Случаят е от Стара Загора

26.08.2025 | 11:18 ч. Обновена: 26.08.2025 | 11:56 ч. 10
БГНЕС

Жена на 88 години е станала поредна жертва на телефонна измама и на паркинг в Стара Загора е предала сумата от 9500 лева на непознат мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Сигналът за случая е подаден от потърпевшата, която около 14:00 часа вчера е заявила във Второ районно управление, че в същия ден по телефона ѝ се е обадил мъж, представил се като полицай Петър Петров. Същият я е въвел в заблуждение, че предстои полицейска операция за залавянето на престъпници и е необходимо да съдейства като предаде парична сума. 

Малко по-късно на паркинг на търговска верига в Стара Загора жената е предала на непознат сумата от 9500 лв. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Тагове:

Стара Загора телефонна измама ОДМВР-Стара Загора
