След свада: Мъж нападна жена със стъклена бутилка, уби я с нож

Мъж на 34 години от Видин е задържан в село Якимово, център на едноименната община в област Монтана, за убийство на 27-годишна жена от Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Престъплението е станало в дома на 47-годишна жена в Якимово, където мъжът и жената от Видин гостували за посрещане на новата година. Към 14:30 часа вчера между тях възникнал скандал, при което мъжът нанесъл удар със стъклена бутилка на жената, а след това я умъртвил с нож – с пробождания в областта на главата и шията. След убийството той е избягал от местопрестъплението, но по-късно бил установен на територията на Якимово и задържан от полицията. На място е направен оглед от разследващ полицай и оперативна група, тялото на жената е изпратено за аутопсия в болница в Монтана. По случая е образувано досъдебно производство по член 115 от Наказателния кодекс.

По информация на полицията до неотдавна мъжът и жената живеели на семейни начала, но от известно време били разделени и се събрали само за посрещането на Новата година. Мотивите за престъплението все още се изясняват.

През 2025 година в региона са регистрирани две убийства – едното в село Медковец, център на едноименната община, където мъж на 29 години е убил брат си - на 37 години, след скарване между двамата и едно на гробището в село Дългоделци, община Якимово, където през септември беше намерен труп на 43-годишен мъж от селото. През 2024 в Монтанско има едно убийство, за което има произнесена присъда от 15 години затвор за мъж на 24-години, влязъл в дома на 81-годишна жена в село Мокреш, община Вълчедръм и я ударил с метален прът по главата, за да я ограби.