Повдигнаха обвинение срещу служителя на ЦГМ, атакувал двама души

Задържан е за 72 часа

28.08.2025 | 15:57 ч. Обновена: 28.08.2025 | 16:55 ч. 36
Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 39-годишния служител на „Център за градска мобилност", заради нападение над двама души в центъра на София. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

Инцидентът стана на 27 август, около 13:50 ч., в близост до кръстовището на бул. „Дондуков" и ул. „Дунав". Според разследващите мъжът е ударил двама граждани с глава, ръце, както и с ръка, в която държал ПОС-терминал. В резултат на нападението пострадалите са получили леки наранявания, които са причинили временно разстройство на здравето им, но без опасност за живота.

Прокуратурата уточнява, че мъжът е извършил деянието по време на изпълнение на служебните си задължения и срещу повече от едно лице.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиненият е задържан за 72 часа. Очаква се Софийският районен съд да реши дали срещу него ще бъде взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

