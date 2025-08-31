Какво означава срещата на върха на ШОС в Китай?

Посрещнат с почести, руският президент Владимир Путин днес пристигна в Китай, за регионална среща на върха, целяща да представи на Запада алтернативен модел на управление, който би обединил голяма част от планетата.

Владимир Путин, неговите ирански и турски колеги Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Ердоган, както и индийският премиер Нарендра Моди, са сред около двадесет евразийски държавни и правителствени ръководители, които се очакват, заедно с представители на няколко международни и регионални организации, на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), планирана да се проведе днес и утре в пристанищния град Тиендзин, Китай.

Някои участници, включително Владимир Путин и Масуд Пезешкиан, са поканени да удължат престоя си до сряда, 3 септември. Те ще станат свидетели на демонстрацията на военните способности на домакина си в грандиозен парад в Пекин, посветен на 80-годишнината от края на Втората световна война и победата над Япония.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун ще направи рядко пътуване извън своята изолирана страна, за да се срещне със Си Дзинпин в съседен и съюзнически Китай. Северна Корея се превърна в един от основните съюзници на Русия във войната ѝ срещу Украйна. Южнокорейските и западните разузнавателни служби твърдят, че Северна Корея е изпратила хиляди войници да се бият заедно с руснаците. Възможността за разговори между руския и севернокорейския лидер, извън едновременното им присъствие на военния парад, все още не е потвърдена.

Малко повече от две седмици след като беше приет с голяма помпозност от Доналд Тръмп в Аляска, Владимир Путин ще проведе разговори със своя домакин и ключов съюзник Китай във вторник в Пекин. Той е планирал да обсъди конфликта в Украйна с турския си колега в Тиендзин в понеделник и ядрения въпрос с иранския си колега. За този ден е насрочена и среща с индийския премиер.

Много от съюзниците на Киев подозират Пекин в подкрепа на Москва срещу Украйна. Китай твърди за неутралитет и обвинява западните страни, че удължават военните действия, като въоръжават Украйна. Във вторник китайският президент определи отношенията с Русия като „най-стратегически важните сред големите държави“ в един „проблемен и променящ се“ свят. Срещата на върха ще „консолидира солидарността в общото евразийско пространство“ пред лицето на заплахите, заяви руският президент пред официалната информационна агенция Синхуа. Той повтори китайското послание, като призова и за „по-справедлив многополюсен световен ред“.

Володимир Зеленски и индийският премиер разговаряха по телефона. Украинският президент изрази надежда в социалните медии, че необходимостта от прекратяване на огъня, която според него Нарендра Моди подкрепя, ще бъде разгледана в Китай.

Преди срещата на върха държавната агенция Синхуа възхваляваше мултилатерализма, моделиран по Шанхайската организация за сътрудничество, далеч от „манталитета на Студената война и остарелите представи за геополитическа конфронтация“. Намекът беше ясно насочен към американците и техните западни съюзници.

ШОС обединява 10 държави-членки и 16 държави-наблюдатели или партньори и представлява почти половината от световното население и 23,5% от БВП на планетата. Често е представяна като противовес на НАТО. Тя провежда това, което се описва като най-голямата ѝ среща на върха от създаването ѝ през 2001 г., на фона на множество кризи, пряко засягащи нейните членове: търговската конфронтация на САЩ с Китай и Индия, войната в Украйна, иранския ядрен спор и други. Самата ШОС не е имунизирана от раздори. Китай и Индия, които са в ожесточена регионална конкуренция, работят за укрепване на връзките си след военните действия, които им се противопоставиха през 2020 г. на границата им, особено с американските тарифи, които ги засегнаха.

Индийският премиер пристигна в Тиендзин в събота за първото си посещение в Китай от 2018 г. Той не е сред лидерите, обявени за парада в сряда, пише БГНЕС.