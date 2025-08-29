IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ryanair плаща на служителите си по €2,50 на открит по-голям куфар

По-строгите мерки влизат от ноември

29.08.2025 | 15:30 ч. Обновена: 30.08.2025 | 05:37 ч. 47
Снимка: БГНЕС

Шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри обеща да засили мерките срещу „един на 1000“ пътници, които нарушават строгите ограничения за ръчен багаж на авиокомпанията, твърдейки, че политиката ще доведе до по-ниски цени.

От началото на зимния авиационен сезон през ноември ще се увеличат стимулите за наземния персонал да идентифицира пътници, които нарушават ограничението за безплатен багаж с Ryanair. Авиокомпанията има ограничение от 40 x 30 x 20 см за „личен предмет“. Обемът наскоро се увеличи от 40 x 20 x 25 см в резултат на споразумение между европейските авиокомпании за приемане на нов минимален размер за ръчен багаж.

Пътниците, чийто багаж е твърде голям, подлежат на глоба до 60 паунда, като нарушаващият багаж се поставя в багажното отделение.

„Ще трябва да оставите багажа си на стъпалата на самолета, в количката за багаж на изхода или както е указано от агентите на Ryanair, за съхранение в багажното отделение“, казва авиокомпанията.

Наземният персонал на натоварените летища понастоящем се възнаграждава с плащане от €1,50 (£1,30) за всяка чанта, която е твърде голяма, до максимум €80 (£69) на месец.

О’Лиъри каза пред The ​​Independent, че плащането ще нарасне до 2,50 евро (2,25 британски лири), като таванът на печалбите ще бъде премахнат.

„99,9% от пътниците на Ryanair спазват правилата за багаж, няма проблеми. „Тези 0,1% трябва да се отървем от тях. Трябва да се отървем от тези големи чанти. Всички трябва да играят по правилата и тогава няма да има проблеми, но ще продължим да хващаме повече хора. Нашият персонал на изходите – ние ги стимулираме сега. Те получават 1,50 евро за всеки голям багаж, който намерят. Ще увеличим това до 2,50 евро вероятно от ноември, главно защото намират все по-малко и по-малко големи чанти, защото все повече хора спазват правилата. Колкото повече можем да направим това и да го елиминираме, толкова по-бързо ще бъде качването на борда, толкова по-бързи ще бъдат обработките и толкова по-ефективна ще бъде Ryanair като цяло – и ние ще продължим да предаваме тази ефективност под формата на ниски цени", обясни той.

Много пътници се оплакаха, че наземният персонал е прекалено строг.

Но главният изпълнителен директор на Ryanair заяви:

„Абсолютно не се извинявам за това. Искам нашите наземни оператори да хващат хората, които мамят системата.“

