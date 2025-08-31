Украинските сили освободиха село в Харковска област

Украинската армия е освободила село Мирне близо до Купянск в Харковска област, според актуализираните карти на DeepState, публикувани на 29 август.

Позициите по-рано позволяваха на руските войски да контролират пътя, водещ към град Купянск, на около 104 километра източно от Харков, столицата на областта.

Освобождението беше потвърдено от Виктор Трехубов, говорител на Оперативно-стратегическата група „Днипро“.

„Към момента руснаците са изтласкани от Мирне. Няма информация за ранени или убити руски войници. Нашите сили продължават да напредват“, заяви Трехубов, цитиран от „Киев индипендънт“.

Това развитие на събитията идва в момент, в който жителите на Купянск продължават да понасят тежки хуманитарни условия на фона на продължаващите руски атаки.

На 25 август Андрий Беседин, ръководител на военно-гражданската администрация на град Купянск, съобщи, че градът е останал без електричество, газ и течаща вода поради ежедневните удари с управляеми бомби, артилерия, многостволни ракетни системи и FPV дронове.

„За съжаление, днес в Купянск няма електричество, газ или вода, а възстановяването е невъзможно поради интензивността на обстрела и разрушенията, причинени от (руските войски) всеки ден“, посочи Беседин. Той каза, че в града остават около 1800 цивилни, в сравнение с предвоенното население от около 30 000 души.

Условията са особено тежки на десния бряг на града, където около 870 жители са блокирани без достъп до основни услуги.

„Те живеят в почти нечовешки условия. Не можем да предоставим никакви административни или социални услуги там“, подчерта Беседин.

Местните власти са успели да поддържат критични услуги само в район Пристинске, група от девет по-малки населени места в община Купянск.

Руските сили продължават да провеждат атаки в цялата област Харков, включително срещу областния център Харков, вторият по големина град в Украйна, близо до руската граница, пише БГНЕС.