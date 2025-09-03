Спипаха шофьор на четири вида дрога, вече е обвинен

Софийска районна прокуратура обвини 41-годишен мъж, шофирал след употреба на четири вида наркотични вещества.

Случаят е от 1 септември, около 02.20 часа, обвиняемият А.Б. управлявал лек автомобил, марка „Мерцедес”, по столичната улица “Бесарабия”, след употреба на метамфетамин, амфетамин, канабис и бензодиазепин. Това е установено с тест за наркотици.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

А.Б. е осъждан и е в изпитателен срок. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.