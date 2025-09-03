IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Спипаха шофьор на четири вида дрога, вече е обвинен

Той е осъждан и в изпитателен срок

03.09.2025 | 14:32 ч. Обновена: 03.09.2025 | 15:27 ч. 10
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Софийска районна прокуратура обвини 41-годишен мъж, шофирал след употреба на четири вида наркотични вещества.

Случаят е от 1 септември, около 02.20 часа, обвиняемият А.Б. управлявал лек автомобил, марка „Мерцедес”, по столичната улица “Бесарабия”, след употреба на метамфетамин, амфетамин, канабис и бензодиазепин. Това е установено с тест за наркотици.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

А.Б. е осъждан и е в изпитателен срок. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

наркотици шофьор
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem