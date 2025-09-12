Задържаха 51-годишен пиян мъж, извадил пистолет на шофьори на линейки в Бургас

Два екипа на Спешна помощ в Бургас попаднаха в центъра на шокиращ инцидент, при който шофьор нападна линейките с метална тръба и насочи оръжие срещу медиците. За преживения ужас разказа шофьорът на една от линейките – Климентин Милчев.

По думите му, всичко започнало, когато линейките спрели за кратко, за да предадат служебна информация. Тогава автомобил засякъл пътя им, а водачът му започнал да крещи, да псува и да нанася удари по една от линейките с метална тръба.

„Опитвахме се да го успокоим, но той беше извън контрол. Извади пистолет, зареди го и го насочи към нас, заплашвайки: „Ще ви избия, ще ви изтрепя!", разказа Милчев пред БГНЕС.

Сцената се разиграла пред десетки свидетели. Част от тях се намесили, за да обезвредят нападателя. В хаоса мъжът успял да избяга, като прегазил крака на млад мъж, опитал се да го обезоръжи. По-късно стана ясно, че пострадалият е със счупен крак.

„Човекът беше видимо пиян – очите му кръвясали, миришеше на алкохол. Две линейки са смачкани, вратите им не могат да се затварят. Добре, че няма жертви", допълни Милчев.

Нападението е нанесло материални щети по двата автомобила и е причинило силен стрес на медиците, които са се разминали с по-леки наранявания.

По информация от очевидци, над 20 души са станали свидетели на случилото се, а част от тях са заснели кадри с телефони. Полицията е извършила оглед и е събрала видеозаписи от инцидента.

Нападателят – 51-годишен мъж – е задържан по-късно. Установено е, че оръжието, с което е заплашвал екипите на Спешна помощ, е газов пистолет.