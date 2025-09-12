Дрифтаджия без книжка хулиганствал на пътя

Районната прокуратура в Разград привлече към наказателна отговорност мъж на 34 години от исперихското село Старо селище, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна. Обвинението срещу него е за непристойни действия на пътя, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, и за управление на моторно превозно средство без свидетелство за правоспособност в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние.

Той е задържан от служители на Областната дирекция на МВР в Разград през изминалата седмица. След сигнал от граждани, че на главна улица в града се извършват дрифтове, е направена полицейска проверка. Установено е, че той е седнал зад волана на автомобил, без да има право на това, тъй като свидетелството му за правоспособност е отнето. Освен това е създавал опасност за останалите участници в движението, тъй като е извършвал дрифт.

Работата по образуваното бързо производство продължава и към момента, като се очаква приключването му в кратки срокове. На мъжа е наложена мярка за неотклонение „подписка“, допълват от Апелативната прокуратура във Варна.

През март младежи на 18 и 19 години бяха санкционирани в Разград за безотговорно поведение на пътя, пише БТА.