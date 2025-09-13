18-годишна се заби в канавка край криводолското село Сираково

Осемнадесет годишно момиче, с два месеца шофьорски стаж, катастрофира тази нощ край село Сираково, община Криводол, съобщи МВР - Враца. Няма жертви, момичето е настанено във врачанската болница.

Катастрофата е станала 01:20 ч. на отсечката от село Сираково посока село Добролево. Според сводката на полицията автомобилът "Хонда" се преобръща в крайпътна канавка в ляво по посока на движението. Момичето е изпробвано за алкохол и уредът е отчел под 1.2 промила алкохол в издишания въздух. Издаден е талон за медицинско изследване, представен пред Центъра за спешна медицинска помощ - Враца, където шофьорът е отказал да даде кръв за лабораторен анализ.

Момичето от София е с мозъчно сътресение и разкъсана контузна рана на главата. Тя е настанена в МБАЛ "Христо Ботев" във Враца.