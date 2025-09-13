IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
18-годишна се заби в канавка край криводолското село Сираково

Тестът е показал алкохол под 1.2 промила

13.09.2025 | 16:47 ч. Обновена: 13.09.2025 | 17:48 ч. 7
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Осемнадесет годишно момиче, с два месеца шофьорски стаж, катастрофира тази нощ край село Сираково, община Криводол, съобщи МВР - Враца. Няма жертви, момичето е настанено във врачанската болница. 

Катастрофата е станала 01:20 ч. на отсечката от село Сираково посока село Добролево. Според сводката на полицията автомобилът "Хонда" се преобръща в крайпътна канавка в ляво по посока на движението. Момичето е изпробвано за алкохол и уредът е отчел под 1.2 промила алкохол в издишания въздух. Издаден е талон за медицинско изследване, представен пред Центъра за спешна медицинска помощ - Враца, където шофьорът е отказал да даде кръв за лабораторен анализ.  

Момичето от София е с мозъчно сътресение и разкъсана контузна рана на главата. Тя е настанена в МБАЛ "Христо Ботев" във Враца. 

