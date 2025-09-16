Полицай простреля младеж при спречкване в сливенско село

Полицай е прострелял мъж в сливенското село Драгоданово, след сигнал на 112 за скандал между група младежи в центъра на селото през нощта. Инцидентът е станал на 5 септември, но придоби публичност едва днес, съобщава БНР.

При появяването на полицейския екип един от младежите, участващи в скандала, се отделя от групата и побягва. Полицай от патрула тръгва след него и стреля предупредително във въздуха.

Когато го настига, се спречкват и униформеният произвежда втори изстрел, с който прострелва младежа. След инцидента полицаят и пострадалият са приети в болницата, без опасност за живота.

Полицаят е получил удар с тъп предмет и това е наложило хоспитализацията му, а простреляният е опериран.

От болницата съобщиха, че двамата вече са изписани за домашно лечение.

Образувано е дело в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Сливен под ръководството на Районната прокуратура за нанасяне на средна телесна повреда от полицая по време на изпълнение на службата, съобщи говорителят на Районната прокуратура Венета Добрева.