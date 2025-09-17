IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Охранител на паркинг наръга мъж след спор за заснемане с мобилен телефон

Случката се е разиграла пред хотел в Морската градина в Бургас

17.09.2025 | 11:10 ч. Обновена: 17.09.2025 | 12:12 ч. 22
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Охранител на паркинг в Бургас е наръгал с нож 33-годишен мъж след спор за нежелано заснемане с мобилен телефон, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Инцидентът е станал около 17:30 часа вчера в района на паркинга пред хотел "Парк" в Морската градина. 

Там е възникнал спор между 52-годишния охранител и мъж от София, който го снимал с мобилен телефон. Заради нежеланото заснемане, охранителят нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишния софиянец.

Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. 

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под надзора на прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бургас нападение с нож ОДМВР-Бургас
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem