Златни накити бяха открити в дамска чанта на МП Лесово

Бижутата си били около половин килограм

17.09.2025 | 17:37 ч. Обновена: 17.09.2025 | 18:22 ч. 3
Снимка: Агенция "Митници"

Снимка: Агенция "Митници"

Митническите служители от пункт Лесово откриха 510 грама златни накити и монети в дамска чанта на пътничка в лек автомобил, съобщават от Агенция "Митници".

Превозното средство с чужда регистрация пристига на МП Лесово на 14 септември на входящо трасе в страната по маршрут от Турция за Румъния. В автомобила са пътували семейство мъж и жена - турски граждани. В зоната за митнически контрол те са заявили, че нямат нищо за деклариране. 

При последвалата митническа проверка, инспекторите откриват в дамската чанта на жената полиетиленови пликове с десетки недекларирани бижутерийни изделия – пръстени, гривни, обеци, колиета, както и 3 монети от жълт метал. Според извършената експертиза от вещо лице, изделията с общо тегло 510 грама са изработени от злато и са на стойност 78 574.90 лева.

Контрабандните златни изделия са иззети. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

МП Лесово златни накити Агенция Митници
