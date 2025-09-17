Арестуваха кметица на търновско село, шофирала пияна

Кметицата на павликенското село Масларево е заловена от полицията да шофира пияна. Виолетка Йорданова е задържана за 24 часа.

Случаят е от неделя вечер, 14 септември. Макар от ОДМВР-Велико Търново да не са посочили категорично, че задържаната е кметицата на селото, в бюлетина има следното съобщение:

"Водач, употребил алкохол установиха служители на РУ – П. Тръмбеш. В неделя вечерта в с. Масларево е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 52-годишна местна жителка. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,68 промила. Тя е дала кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка".

За скандалния случай стана ясно от Facebook. В публикация от профил с потребителско име Кристиян Николаев в популярната група „Дивотия до шия във Велико Търново“ се твърди, че той е бил нападнат в дома си от съпруга на кметицата Виолетка Йорданова, след като изразил недоволство в социалните мрежи.

По думите му, след подаден сигнал на телефон 112 на място е пристигнал полицейски патрул. При проверка е установено, че кметицата управлява автомобила си, а даването на пробата за алкохол е заснета от Николаев. На въпрос към полиция, взимащ алкохолната проба, той отговаря: „На госпожата е обявено, че е задържана за срок от 24 часа. Алкохолната ѝ проба е над 1,2 промила“.

Тя е задържана и отведена в болница за вземане на кръвна проба. По отношение на съпруга ѝ пък е образувано производство за хулиганска проява.