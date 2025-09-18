IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арест за мъж от Царево заради старинни предмети, пари в евро и наркотици

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

18.09.2025 | 10:21 ч. Обновена: 18.09.2025 | 11:29 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

35-годишен мъж от Царево е арестуван заради открити в дома му старинни предмети, голяма сума в евро и наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

При претърсването, извършено на 16 септември, са намерени 17 старинни монети, два старинни метални кръста, металотърсач със слушалки и други предмети с вероятна културно-историческа стойност. Всички иззети находки ще бъдат предадени за експертиза, за да се установи произходът и автентичността им.

Действията са извършени от служители на Районно управление – Царево в частен дом на улица "Лилия".

Намерена е и парична сума в размер на 15 050 евро.

В жилището са открити още плик с бяло кремообразно вещество, плик с бяло прахообразно вещество, гриндер със суха тревна маса, два вейпа с кафеникава течност, пълнител за вейп, кутийка с блистери, електронна везна и полиетиленови пликчета.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. 

По случая е образувано досъдебно производство.

ОДМВР-Бургас Царево арестуван мъж наркотици
