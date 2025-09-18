Задържаха 52-годишен педофил за блудство с 12-годишна

Полицията в Кюстендил задържа 52-годишен мъж за блудство с малолетно дете. Под ръководство на Районна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване за извършено престъпление.

Блудствените действия са извършени спрямо 12-годишно момиче на 12 септември.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Утре, 19 септември, ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу обвиняемия.