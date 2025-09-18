IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха 52-годишен педофил за блудство с 12-годишна

Той е арестуван в Кюстендил

18.09.2025 | 11:37 ч. Обновена: 18.09.2025 | 18:36 ч. 15
Снимка: ГДБОП

Снимка: ГДБОП

Полицията в Кюстендил задържа 52-годишен мъж за блудство с малолетно дете. Под ръководство на Районна прокуратура – Кюстендил се водят действия по разследване за извършено престъпление.

Блудствените действия са извършени спрямо 12-годишно момиче на 12 септември.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа.

Утре, 19 септември, ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу обвиняемия.

 

кюстендил педофил арест
