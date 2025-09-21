Обрат: Бащата от самоубилото се семейство край Сливница стрелял и по 51-годишна жена

51-годишна жена е прострелял бащата от самоубилото се семейство, преди да сложи край на своя живот. Стрелбата е заснета от камера, съобщават от "24 часа".

Стрелбата станала около 10 ч сутринта в петък. Георги Димитров отишъл до дома на Десислава и я прострелял на входа. Изстрелът бил заснет от камера. След това избягал. Жената била приета в болница с опасност за живота. Сега вече е в стабилно състояние. Докато я оперирали, семейството - Георги, съпругата му Нонка и синът им Велислав, се самоубило. Причината била неизлечимия рак на Велислав.

Още преди това роднините на семейството получили видео, в което тримата казват, че ще сложат край на живота си. Причината – ден по-рано лекари им казали, че няма надежда за Велислав. Близките съобщили в МВР, а полицията започнала издирване. Намерили телата на тримата в кола, паркирана в нива край Сливница.

На мястото на трагедията разследващите намерили предсмъртно писмо. Трагедията настъпила на нива между Гълъбовци и Деянова воденица, след като семейството излязло с автомобила. Оръжието, с което извършили тройното самоубийство, лежало до телата.