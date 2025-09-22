Европрокуратурата погна българин за измама за над 150 хил. евро

Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу едно лице, заподозряно в измама с проект. Той е съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, съобщава БНР.

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта, за доставка на мебели за офис за нейните нужди. Тя е съфинансирана от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

Обвиняемият, в качеството си на представител на фирмата, е подал невярна информация за опита ѝ, за да бъде допусната до търга. В резултат, тя е спечелила договора през март 2020 година на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор.