Баба сдаде 13 бона на ало измамник

87-годишна жена влезе в списъка на жертвите на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от МВР.

Жената е подала сигнал, че на 18 септември, чрез телефонни обаждания е измамена по схемата „съдействие на полицията”.

Пред вход на блок тя е предала на непознат мъж дамска чанта с 13 000 лева. По случая се води разследване.

МВР за пореден път алармира да не се дават пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. Да не се дават и на непознати под никакъв предлог.