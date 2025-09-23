IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Баба сдаде 13 бона на ало измамник

87-годишна жена бе измамена в Стара Загора

23.09.2025 | 12:10 ч. 1
Баба сдаде 13 бона на ало измамник

87-годишна жена влезе в списъка на жертвите на телефонна измама в Стара Загора, съобщиха от МВР.

Жената е подала сигнал, че на 18 септември, чрез телефонни обаждания е измамена по схемата „съдействие на полицията”.

Пред вход на блок тя е предала на непознат мъж дамска чанта с 13 000 лева. По случая се води разследване.

МВР за пореден път алармира да не се дават пари, поискани по телефон от непознат телефонен номер. Да не се дават и на непознати под никакъв предлог.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
