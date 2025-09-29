IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Арестуваха жител на Видин, подпалил апартамента на баща си

При пожара няма пострадал

29.09.2025 | 13:03 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

41-годишен жител на Видин е бил задържан за палеж на апартамент, собственост на неговия баща, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Видин. При пожара няма пострадали хора, информират от полицията.

Пожарникарите са успели да евакуират бащата и сина – обитатели на апартамента. Сигнал за горящо жилище във видински комплекс е постъпил снощи в 23:05 часа. Три екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин са участвали в потушаването на пламъците. 

При огледа на местопроизшествието разследващите са констатирали щети в три помещения. По случая е образувано досъдебно производство по член от Наказателния кодекс, допълват от ОД на МВР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар Видин
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem