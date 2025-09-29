Арестуваха жител на Видин, подпалил апартамента на баща си

41-годишен жител на Видин е бил задържан за палеж на апартамент, собственост на неговия баща, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Видин. При пожара няма пострадали хора, информират от полицията.

Пожарникарите са успели да евакуират бащата и сина – обитатели на апартамента. Сигнал за горящо жилище във видински комплекс е постъпил снощи в 23:05 часа. Три екипа на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Видин са участвали в потушаването на пламъците.

При огледа на местопроизшествието разследващите са констатирали щети в три помещения. По случая е образувано досъдебно производство по член от Наказателния кодекс, допълват от ОД на МВР.