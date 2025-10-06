Турските власти заловиха над 110 кг канабис в камион, идващ от България

Над 110 кг наркотик е бил заловен от турските власти на границата в камион, влязъл от България на пункта Капъкуле/Капитан Андреево, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Наркотикът - общо 113,664 килограма канабис - е бил открит в ремаркето на камиона при преглед на рентген. В проверката е било включено и специално обучено куче.

Откритата марихуана е иззета, а водачът на камиона, чието гражданство не се уточнява, е задържан, съобщава БТА.