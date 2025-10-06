IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Турските власти заловиха над 110 кг канабис в камион, идващ от България

Дрогата е спипана на ГКПП Капъкуле/Капитан Андреево

06.10.2025 | 18:07 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Над 110 кг наркотик е бил заловен от турските власти на границата в камион, влязъл от България на пункта Капъкуле/Капитан Андреево, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер. 

Наркотикът - общо 113,664 килограма канабис - е бил открит в ремаркето на камиона при преглед на рентген. В проверката е било включено и специално обучено куче.  

Откритата марихуана е иззета, а водачът на камиона, чието гражданство не се уточнява, е задържан, съобщава БТА.

канабис Капитан Андреево Турция
