IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Пиян шофьор падна с колата си в изкоп във Видин

Пострада неговият спътник

19.10.2025 | 18:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кола падна в изкоп във Видин, като от полицията в града уточниха, че автомобилът е самокатастрофирал.

В колата са пътували двама млади мъже. Сигналът е подаден минути след полунощ.

Водачът е тестван за алкохол, а  пробата му е положителна - над 1.2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна. Мъжът е задържан за срок от 24 часа, предаде Нова тв.

Пътувалият с него е настанен във видинската болница, без опасност за живота. Извършен е оглед на мястото и е образувано досъседно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пиян шофьор Видин полиция ОДМВР-Видин
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem