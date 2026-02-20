Повече от 90 смъртни случая този сезон: Готови ли сме срещу лавините?

Не е необичайно лавините да влизат в новинарските емисии в северното полукълбо по това време на годината, в разгара на годишния ски сезон. Но смъртоносният инцидент във вторник в Калифорния, който отне живота на осем скиори и остави още един в неизвестност, както и трудната ситуация в голяма част от Алпите - където тази година имаше повече смъртни случаи от обикновено - насочиха вниманието към лавините и колко подготвени трябва да бъдат любителите на зимните спортове за тях.

Двете ситуации изглеждат много различни. Калифорния излиза от така наречената снежна суша и експертите не смятат последния снеговалеж за изключителен. Но сушите, последвани от интензивен снеговалеж, могат да причинят проблеми - новият сняг не е в състояние да се свърже със стария сняг отдолу, който може да бъде или много твърд, или никакъв, и следователно остава рохкав.

Европа обаче е преживяла две големи бури за една седмица и голямо количество обилен сняг, съчетано със силни ветрове, което е довело до високи нива на предупреждение за лавини в необичайно голяма част от Алпите. В един алпийски курорт предположиха, че настоящите условия може да са най-лошите там през този век

🚨 Courmayeur, Aosta Valley, Italy 🇮🇹 This video is truly shocking Not so much because of the avalanche, but because of the complete lack of survival instinct shown by the people Chilling pic.twitter.com/ysHTbhDyjb — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 17, 2026

Последните снеговалежи доведоха и до евакуация на няколко общности в Швейцария и Северна Италия, както и до прекъсвания на електрозахранването и дерайлиране на влак в Гопенщайн в югозападния швейцарски кантон Вале.

Но има ли връзка между събитията в Европа и Калифорния?

Виновни ли са климатичните промени?

Изменението на климата може да изглежда очевиден виновник за нестабилните метеорологични условия, които са ги довели.

"Има доказателства, че изменението на климата ще доведе до по-рязки, по-интензивни валежи, последвани от дълги периоди без тях", обяснява пред BBC Саймън Мейсън, старши учен в SEI US.

Изглежда, че това е така в Европа, която наскоро имаше няколко сезона с по-ниски от средните снеговалежи и някои сухи периоди в началото на този сезон.

"Тъй като обаче много фактори контролират риска от лавини, а валежите са само едно от контролиращите влияния, е трудно да се заключи как рисковете могат да се развият с бъдещите климатични промени", добавя Мейсън.

Avalanche hits a moving train in Switzerland 🇨🇭 It happened on Monday this week.pic.twitter.com/5N0oVCaOTp — Massimo (@Rainmaker1973) February 18, 2026

Климатологът Кристоф Марти каза пред швейцарския медиен канал SRF, че настоящата алпийска зима - с време, доскоро доминирано от високо налягане и няколко дълги, сухи периода - е точно обратното на типичната зима, свързана с изменението на климата.

Бенджамин Цвайфел от Швейцарския федерален институт за изследване на снега и лавините каза пред BBC, че бурите са "само едно парче от пъзела".

"Основното предизвикателство тази зима беше много слабата снежна покривка (натрупване на сняг, което се компресира и топи сезонн) с много устойчиви слаби слоеве, причинени от дълги периоди без нов сняг и ниски температури", обясни той.

Докато глобалното затопляне влияе върху метеорологичните модели, самата температура също може да има пряко въздействие върху лавините. Според Научния център за Северните Скалисти планини на САЩ, лавините от мокър сняг, които е вероятно да станат по-чести с повишаването на температурите, са опасни, трудни за предвиждане и сравнително слабо разбрани в сравнение с еквивалента на сухия сняг.

"Лавините от мокър сняг се причиняват от отслабване на силата на снежната покривка, често предизвикано от дъжд, обилно слънчево греене или топли температури", се казва в статия за изследванията на лавини от мокър сняг, като се добавя, че се очаква честотата им да се увеличи с променящите се температури.

Изследователска статия от 2021 г. в списание Frontiers in Physiology предполага, че по-влажният и по-топъл сняг може също да повлияе неблагоприятно на шансовете на човек да оцелее при лавина, докато по-тънката снежна покривка може да увеличи риска от травми от тъпи удари.

В общи линии изглежда има четири дестабилизиращи проблема, които променят динамиката на лавините - превключване между суши и обилни валежи, самите валежи, по-влажен сняг и сняг, който всъщност се топи.

Как курортите смекчават риска?

Блез Агрести, високопланински водач в Шамони, каза пред френското радио Sud, че има друг важен фактор за скока в смъртните случаи от лавини в Европа - променящото се поведение на скиорите и по-високите нива на риск.

"Хората все по-често практикуват ски извън пистите. Сред скиорите 25% карат извън пистите", казва той.

Маркираните писти обикновено са защитени чрез превантивно лавинно взривяване, а снегът им се изравнява и уплътнява, за да се намали допълнително рискът. Ако все още има опасност от лавини, пистите могат да бъдат затворени, както се случи по време на последните предупреждения.

Но въпреки че техниките за прогнозиране и взривяване се подобриха през последните години, не е невъзможно лавини да ударят писти, обявени за безопасни. Няма такова нещо като нулев риск и може да е препоръчително да се стои далеч от пистите под планински склонове, покрити с прахообразен сняг.

Понякога курортите могат да открият по-широка заплаха. Френските курорти Тин и Вал д'Изер дори наложиха карантина поради заплахата от лавини, принуждавайки жителите и туристите да останат на закрито.

Като цяло обаче в курортите не пречат на туристите да карат извън пистите, така че вместо това предлагат съвети. Друг френски курорт, Ла План, например, съветва скиорите да се информират за условията, да се уверят, че имат необходимата екипировка за безопасност - лавинен приемопредавател, лопата и сонда - да знаят как да ги използват и винаги да излизат с професионален водач и никога сами.

Курортът, който разполага с една от най-големите зони за ски извън пистите в света, провежда седмични дни за безопасност през високия сезон и наскоро инвестира в дрон, оборудван с термокамера, за използване при откриване на лавини и спасителни операции.

Томас Хагер, ски водач, базиран в региона Цел ам Зее в Австрийските Алпи, каза пред програмата Outside Source на BBC World Service, че понякога е лесно за любителите на зимните спортове да бъдат самодоволни.

"Снегът изглежда толкова спокоен. Сравним е с водата", обяснява той. "В океана не виждате подводни течения, но местните хора знаят къде са подводните течения и къде често избухват лавини. Затова, моля, винаги говорете с местните хора и слушайте прогнозата за лавини."

Той също така предложи да се носи въздушна възглавница, която не се изисква по закон, но може да помогне жертвите на лавини да останат близо до повърхността на снега.

Въпреки че скорошният скок в смъртните случаи от лавини в Европа е обезпокоителен, той не е изключение - според Европейските служби за предупреждение за лавини, 95 души са загинали досега през този сезон, в сравнение със 70 през целия 2024-24 г. и 87 през 2023-24 г. Сезонът 2020-21 г., когато загинаха 131 души, и 2017-18 г., когато цифрата беше 147, изглеждат сравними.

Можеше ли да е било много по-лошо?

Но ако попитате метеорологичните наблюдатели за ситуацията, се очертава различна картина. Екипът на Meteo France в Бур-Сен-Морис, близо до италианската граница, каза пред BBC, че регионът е преминал от снеговалеж под средното ниво до "забележителен" над средното ниво на снеговалеж за по-малко от 10 дни.

"Статистически погледнато, ние преживяваме подобна ситуация веднъж на всеки осем години. Това означава много значителен риск от лавини", се казва в съобщението.

Междувременно курортът Вал д'Изер, в четвъртъчния си метеорологичен бюлетин, заяви, че трета вълна от 30-50 см сняг - след двете бури - ще трябва да се вземе много сериозно и ще изисква „определени предпазни мерки“.

"Ситуацията не е била наблюдавана от дълго време (може би от февруари 1999 г.)", добавиха от него.

И така, дали съвременните системи за предупреждение за лавини и мерките за безопасност, предприети от курортите през последните години, са ограничили броя на жертвите?

Бенджамин Цвайфел смята, че ситуацията може да бъде много по-лоша без тези фактори и казва, че вижда "голям ефект", поне в Швейцария.

Той отбелязва обаче, че Франция и Италия са имали по-висок брой смъртни случаи - по 25 във всяка страна, в сравнение с 13-те в Швейцария - но казва, че това може да е свързано с "още по-предизвикателни условия" в западните и южните Алпи.

Най-лошото обаче може да е отминало. Очаква се времето да се подобри от петък, което ще даде на курортите пространство да извършат повече работа по безопасността и ще позволи на снежната покривка да се уталожи.

Въпреки това, слънчевите склонове с южно изложение ще загубят част от снега си, което потенциално ще доведе до по-големи рискове за каране извън пистите.