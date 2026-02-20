Франция и Германия играят опасна игра

Да перифразираме свободно Оскар Уайлд: Загубата на двама централни банкери в еврозоната в кратък период от време може да изглежда като небрежност. При по-внимателно разглеждане обаче става ясно, че всичко това е политически замисъл. Ще е необходима умела ръка, за да се избегне това да се превърне в поредния подарък за популистите, които критикуват елита.

Явната готовност на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард да се оттегли година по-рано предизвиква тревога, толкова скоро след подобен ход на шефа на френската централна банка Франсоа Вилерой де Гало. Макар че в миналото назначенията в ЕЦБ винаги са били съпроводени с задкулисни сделки, за да се задоволят лидерите в Берлин и Париж, това изглежда като потенциално опасен прецедент, дори ако крайната цел е да се отговори на глобалния момент на еврото срещу очернен от Тръмп долар.

Кумулативният ефект е, че елитът се подготвя за предстоящите президентски избори във Франция, които се очаква да спечели крайната десница. С изтеглянето на изборите по-рано, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изглеждат като че ли се опитват да предпазят единната валута от изборите, като блокират неприятната перспектива Марин льо Пен или Жордан Бардела да получат право на глас. В същото време те успяват да запазят традицията на Германия и Франция да си разпределят най-високите постове в еврозоната, пише Bloomberg.

Но с каква цел? Външният вид не е добър. Макар че надпреварата е изтеглена напред, кандидатите са същите. Бившият шеф на холандската централна банка Клаас Кнот и бившият управител на испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос са фаворити. Единствено сега популисти като Льо Пен ще бъдат изкушени да се възползват от реториката „Спрете кражбата“ – дори и да са тихо облекчени, че се измъкват от реалната отговорност за сложната парична политика.

И сред цялата тази висока политика, приоритет трябва да бъде същността на тази политика – толкова важна за Европа, за да намери начин да се наложи в един свят, доминиран от Тръмп. Инфлацията в блока е под целта от 1,7% и ЕЦБ е в режим на изчакване. Съществува реален риск дефлацията да се затвърди в еврозоната, а това изисква компетентно управление. Ще надделее ли най-добрият централен банкер сред всички тези интриги? Лагард заслужава признание за стабилния си мандат, но това е малко жалък начин да се оттегли.

Все още сме далеч от намеса в европейското централно банкиране по модела на Тръмп или Реджеп Тайип Ердоган. По-голямото притеснение е, че се създава прецедент, който може да бъде злоупотребен с някаква обосновка от бъдещи популистки лидери. „Не съм сигурен, че рискът за независимостта и достоверността на ЕЦБ в дългосрочен план си заслужава“, казва Фредерик Дюкрозе, икономист в Pictet Wealth Management.

По-оптимистичното тълкуване е, че се очертава някаква голяма сделка между вечно хиперактивния Макрон и загрижения Мерц.

Френският лидер иска възможност да оформи глобалната роля на еврото в момент, когато инвеститорите се хеджират срещу долара и американските активи. Една победа за Елисейския дворец е, че дори някогашните жестоко пестеливи германски централни банкери изглеждат отворени към повече взаимни дългове в еврозоната.

Възможно е Макрон да се съгласи с избор, благоприятен за Мерц, в замяна на други облаги, като поста на главен икономист или място в изпълнителния съвет за Франция.

В крайна сметка е малко анахронично да се предполага, че паспортът на централния банкер ще определи избора му на лихвени проценти. Нито Жан-Клод Трише, нито Лагард проведоха особено „френска“ политика. Нуждата на Макрон от помощ за рестартиране на умиращата френска икономика досега остава до голяма степен без отговор.

Но все пак има нещо декадентско в тази трескава игра на музикални столове зад кулисите. По-неотложният исторически въпрос за еврозоната е дали да се придържа към етика, която дава предимство на технократичната коректност по отношение на целите за инфлацията пред по-ориентирания към растежа подход в стила на Марио Драги, казва икономистът от Financiere de la Cite Николас Гьоцман.

В момент, когато Белият дом открито критикува обективната работа на собствените си икономисти, неуспехите на Европа трябва да се разглеждат в контекста. Днес светът очаква от континента лидерство, стабилност и интеграция между членовете му, която да разреши кризите. Гражданите на блока се нуждаят от рамка на паричната политика, която да дава приоритет на техните проблеми с разходите за живот и да охлажда ентусиазма на избирателите към крайностите. Може би ще стигнем дотам. Но преразпределението на елита от влиятелни държавни служители не е добър начален ход.