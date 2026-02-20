Върховният съд на САЩ отмени глобалните мита, наложени от Тръмп

Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, като постанови, че той е превишил правомощията си, използвайки закон, предназначен за извънредни ситуации, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

С консервативно мнозинство съдът прие решението с вот 6 срещу 3, като посочи, че Законът за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA) „не упълномощава президента да налага мита“.

Делото бе образувано по жалба на компании, засегнати от митата, както и на 12 американски щата, повечето управлявани от демократи, които оспориха безпрецедентното прилагане на закона.

В решението си съдът подчертава, че съгласно Конституцията правомощието за налагане на мита принадлежи на Конгреса.

Макар Тръмп от години да използва митата като средство за натиск и преговори, след завръщането си в президентството миналата година той прибегна до безпрецедентно използване на извънредни икономически правомощия, за да въведе нови такси за почти всички търговски партньори на САЩ.

Тези мерки включваха „реципрочни“ мита за търговски практики, които Вашингтон определи като несправедливи, както и отделни пакети от такси срещу ключови партньори като Мексико, Канада и Китай във връзка с нелегалния трафик на наркотици и миграцията.

В решението си съдът подчертава, че „ако Конгресът е възнамерявал да предостави различната и извънредна власт за налагане на мита“ чрез IEEEPA, „би го направил изрично, както последователно е постъпвал в други закони за митата“, предаде АФП.

Решението не засяга секторните мита, които Тръмп отделно е наложил върху вноса на стомана, алуминий и други стоки. Формални разследвания, които биха могли да доведат до допълнителни подобни мерки, все още продължават.

Постановлението на Върховния съд потвърждава и по-ранни решения на по-ниски инстанции, според които митата, наложени от Тръмп по силата на IEEEPA, са незаконни.

През май по-нисш търговски съд постанови, че президентът е надхвърлил правомощията си с универсалните налози и блокира повечето от тях, но действието на това решение беше временно спряно, докато правителството търсеше обжалване. | БГНЕС