Кобалтовото синьо става хитът на 2026 г.

Бонбоненото розово беше цветът на лято 2023 г. - заради игралния филм за Барби с Марго Роби, който излезе по кината тогава. Есен 2024 г. пък определено премина под знака на бургундското червено - този цвят завлада дрехи, чанти, обувки, маникюри, гримове, декор за дома и т.н. А през миналата есен шоколадовото кафяво беше звездата.
За цвят на 2026 г. институтът "Пантон" определи "Облачен танцьор" - нежен "мръснобял" цвят със сив оттенък.
Но още в началото на годината забелязваме, че и друг цвят превзема света на модата.
В първите дни на февруари от британския "Cosmopolitan" отбелязваха, че кобалтовото синьо става огромен хит.
Това е дълбок, интензивен цвят - с кобалтов алуминатен пигмент. Нито прекалено тъмен, нито прекалено светъл. Богат, наситен, жив, жизнерадостен.
Наричан е още и кралско синьо, така че с него определено ще сте много стилни и елегантни.
Все още е зима, така че в момента най-хитови са якетата и палтата в кобалтово синьо.
Тоалети в кралския нюанс вече са забелязвани при много от колекциите на големи модни марки, включително тази на Виктория Бекъм.
Хит стават пуловерите, блузите и ризите в кобалтово синьо.
Още по темата и снимките вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.