Кобалтовото синьо става хитът на 2026 г.

Бонбоненото розово беше цветът на лято 2023 г. - заради игралния филм за Барби с Марго Роби, който излезе по кината тогава. Есен 2024 г. пък определено премина под знака на бургундското червено - този цвят завлада дрехи, чанти, обувки, маникюри, гримове, декор за дома и т.н. А през миналата есен шоколадовото кафяво беше звездата.

За цвят на 2026 г. институтът "Пантон" определи "Облачен танцьор" - нежен "мръснобял" цвят със сив оттенък.

Но още в началото на годината забелязваме, че и друг цвят превзема света на модата.

В първите дни на февруари от британския "Cosmopolitan" отбелязваха, че кобалтовото синьо става огромен хит.

Това е дълбок, интензивен цвят - с кобалтов алуминатен пигмент. Нито прекалено тъмен, нито прекалено светъл. Богат, наситен, жив, жизнерадостен.

Наричан е още и кралско синьо, така че с него определено ще сте много стилни и елегантни.

Все още е зима, така че в момента най-хитови са якетата и палтата в кобалтово синьо.

Тоалети в кралския нюанс вече са забелязвани при много от колекциите на големи модни марки, включително тази на Виктория Бекъм.

Хит стават пуловерите, блузите и ризите в кобалтово синьо.

