IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 91

Няма опасност за живота на намушкания в училище ученик

Той е прорезна рана, не се налага оставането му в болница

21.10.2025 | 17:07 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Няма опасност за живота на детето, което с прорезна рана след инцидент в столичното 94-то Средно училище "Димитър Страшимиров", съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов".

Свързани статии

Травмата на 12-годишния ученик не налага приемането му в болницата, съобщават още от "Пирогов".

По-рано днес от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха за БТА, че сигналът за пострадалия ученик, който е с дълбока прорезна рана в раменната област, е получен в 10:10 часа тази сутрин. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пострадал ученик инцидент в училище Пирогов
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem