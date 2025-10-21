IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха чужденец с девет нелегални мигранти край Пасарел

Всичките са задържани за 24 часа

21.10.2025 | 19:45 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Служители на дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ при ГД „Гранична полиция“ и на сектор „Специални тактически действия“ към РДГП – Драгоман проведоха специализирана полицейска операция в района на село Пасарел, предаде NOVA телевизия.

По време на акцията шофьор на лек автомобил е направил опит да избегне полицейска проверка, но е бил спрян и задържан след кратко преследване.

При извършената проверка граничните полицаи са открили девет мъже – чужди граждани без документи за самоличност, превозвани в автомобила.

Зад волана също е бил чужд гражданин без документи. Всичките са задържани за 24 часа.

Извършен е оглед на местопроизшествието от служител от отдел „Разследване“, автомобилът е иззет, извършени са обиски на лицата. Случаят ще бъде докладван в Софийска районна прокуратура.

