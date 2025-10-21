IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АзГ предлага Тръмп да стане почетен гражданин на германски окръг

Родът на US президентът произхожда от малкото селище Калщат

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) предложи американският президент Доналд Тръмп да стане почетен гражданин на окръг Бад Дюркхайм в Югозападна Германия, съобщава ДПА. 

Родът на Тръмп произхожда от Калщат – малко лозарско селище в провинция Райнланд-Пфалц, което е част от окръг Бад Дюркхайм. Бабата и дядото на Тръмп емигрират оттам в Ню Йорк в края на 19-ти век.

"Причината да внесем такова предложение в окръжния съвет е, че Доналд Тръмп постигна мир в Газа и гарантира освобождаването на израелските, както и на осмината германски заложници", заяви лидерът на местната фракция на АзГ Томас Щефан. Той отбеляза, че корените на Тръмп са именно от този регион. 

След като предложението е внесено, предстои съветът да обсъди въпроса и да вземе решение на заседанието си на 29 октомври. 

Местният окръжен ръководител Ханс-Улрих Иленфелд каза, че не иска да предпоствя предварително решението на съвета, но допълни, че не би могъл да си представи как предложението ще бъде одобрено. 

"Без значение дали някой изобщо би искал Доналд Тръмп да бъде почетен гражданин, въпросът за почетното гражданство и възможните критерии за него трябва да бъде обсъден подробно в комисиите на окръжния съвет", каза Иленфелд, политик от консерваторите. / БТА

